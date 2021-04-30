ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: По ходатайству следователя СУ СКР по Алтайскому краю в отношении женщины – опекуна из города Камень-на-Оби избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в истязании ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
8 часов Ago

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение  43-летней жительнице города Камень-на-Оби в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби  обвиняемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания. Кроме того, в замещающей семье воспитывались еще двое детей 14-ти и 10 лет. В настоящее время все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Следствием проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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ГОРНЯК22 30.04.2021

Горняк22: Троицким МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего по неосторожности ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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