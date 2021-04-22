Горняк22: По ходатайству следователя следственного отдела по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю избрана мера пресечения мужчине по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть коллеги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 60-летнему жителю Тальменского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, обвиняемый работал у индивидуального предпринимателя в одном из сел Тальменского района и занимался заготовкой древесного угля. В связи с тем, что он не имеет постоянного места жительства, то проживал в небольшом домике на территории предприятия. Вместе с ним также работал и проживал 56-летний местный житель. 17 апреля 2021 года в вечернее время мужчины поужинали, распив небольшое количество спиртного. Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выгнал своего коллегу из дома и избил поленом, нанеся несколько ударов по телу и голове, а затем закрыл дверь. Утром следующего дня он обнаружил потерпевшего лежащим возле крыльца без признаков жизни.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием проводится сбор и закрепление доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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