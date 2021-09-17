Горняк22: По ходатайству следователя СК судом в отношении сына бывшего заместителя главы администрации города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении супруги и сына осужденного за коррупционные преступления Сергея Дёмина. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия). Кроме того, сын осужденного подозревается также в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, утром 10 сентября 2021 года подозреваемые находились в зале судебного заседания Железнодорожного районного суда города Барнаула. После оглашения приговора в отношении родственника — бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Дёмина, его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью, проявив тем самым неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства.

Спустя два дня после вынесения приговора Дёмину, его 34-летний сын посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника Управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

Сегодня по ходатайству следователя СК в отношении сына бывшего заместителя главы администрации города Барнаула судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемым обвинения. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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