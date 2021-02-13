Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю в отношении председателя СПК, по вине которого погибли работники предприятия, избрана мера пресечения - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю в отношении председателя СПК, по вине которого погибли работники предприятия, избрана мера пресечения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в отношении председателя СПК «им.Фрунзе» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, вследствие ненадлежащего обеспечения обвиняемым правил охраны труда и соблюдения техники безопасности  в утреннее время 08 февраля 2021 года при сходе снежной массы с крыши зернохранилища  погибло 4 работника предприятия.

Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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