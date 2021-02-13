Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю в отношении председателя СПК, по вине которого погибли работники предприятия, избрана мера пресечения - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в отношении председателя СПК «им.Фрунзе» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, вследствие ненадлежащего обеспечения обвиняемым правил охраны труда и соблюдения техники безопасности в утреннее время 08 февраля 2021 года при сходе снежной массы с крыши зернохранилища погибло 4 работника предприятия.

Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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