Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю в отношении опекуна в Крутихинском районе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

По ходатайству следователя Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю судом в отношении 42-летней жительницы Крутихинского района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц).

По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании подозреваемой находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. На протяжении длительного времени опекун систематически причиняла несовершеннолетним физические и психические страдания путем нанесения побоев. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. В настоящее время они помещены в одно из детских учреждений края.

Допрошенная в качестве подозреваемой, опекун отрицает свою причастность к совершению противоправных деяний в отношении детей. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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