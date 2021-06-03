Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю в отношении индивидуального предпринимателя обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум несовершеннолетним девочкам избрана мера пресечения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

По ходатайству следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в отношении индивидуального предпринимателя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщина обвиняется, в совершении преступления предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, днем 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки 3-х и 4-х лет получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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