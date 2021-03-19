Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю директору учреждения обвиняемой в мошенничестве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Октябрьским районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу учредителю и директору НДОУ «Хеппи беби», которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Суд согласился с доводами следствия о необходимости изолировать обвиняемую на период предварительного следствия, избрав ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемая достоверно зная, о том, что Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края предоставляет субсидии на возмещение понесенных расходов по оплате выкупа помещений, разработала преступный план, согласно которому решила похитить принадлежащие управлению денежные средства путем предоставления заведомо ложных сведений о цене приобретаемого помещения, существенно завысив её по сравнению с рыночной стоимостью.

В результате мошеннических действий, директором учреждения похищены бюджетные денежные средства на общую сумму 14 миллионов рублей, которые были перечислены управлением образования Алтайского края на банковский счет частного детского сада.

Преступление выявлено при содействии сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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