Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю бывшему главе Лебяжинской сельской администрации города Барнаула, обвиняемому в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Октябрьским районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Лебяжинской сельской администрации города Барнаула, в отношении посредника — домашний арест, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении растрате).

Суд согласился с доводами следствия о необходимости данной меры процессуального принуждения сроком на два месяца.

По данным следствия, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по выполнению работ и услуг по благоустройству территории, проведению культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным сотрудникам указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически муниципальному заказчику не оказывались. В результате указанных действий администрации причинен имущественный ущерб на сумму более 157 тысяч рублей.

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года движимые корыстными побуждениями, должностные лица, изготовили фиктивные документы, согласно которым одним из индивидуальных предпринимателей были выполнены работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате мошеннических действий обвиняемые получили денежные средства в размере более 450 тысяч рублей, что является крупным размером.

Следователи СК совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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