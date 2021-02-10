Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю бывшему главе Лебяжинской сельской администрации города Барнаула, обвиняемому в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: По ходатайству следователя СК России по Алтайскому краю бывшему главе Лебяжинской сельской администрации города Барнаула, обвиняемому в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Октябрьским районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе  Лебяжинской сельской администрации города Барнаула, в отношении посредника — домашний арест, которые обвиняются  в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.5 ст. 33,  ч.3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении растрате).

Суд согласился с доводами следствия о необходимости данной меры процессуального принуждения сроком на два месяца.

По данным следствия, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по выполнению работ и услуг по благоустройству территории, проведению культурно-массовых мероприятий, а также  дал своим подчиненным сотрудникам указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически муниципальному заказчику не оказывались. В результате указанных действий администрации причинен имущественный ущерб на сумму более 157 тысяч  рублей.

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года движимые корыстными побуждениями, должностные лица,  изготовили  фиктивные документы, согласно которым  одним из индивидуальных предпринимателей были выполнены работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района, которые  они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате мошеннических действий  обвиняемые получили денежные средства в размере более 450 тысяч рублей, что является крупным размером.  

Следователи СК совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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