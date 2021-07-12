Горняк22: По грибы, по ягоды. Как не заблудиться в лесу рассказали в МЧС » Городской портал — вРубцовске.ру

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11 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Чтобы приятное развлечение не превратилось в злополучное, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила безопасности в лесу.

Итак, к походу надо подготовиться заранее. Предупредите родных или близких, куда Вы идете и когда планируете вернуться домой. Имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания. Возьмите нож и спички в сухой коробке. Часы и компас также будут не лишними. Если Вы регулярно принимаете какие-то лекарства, не забудьте взять их с собой. Одежду лучше выбрать ярких цветов, покрывающую большую часть тела, обязательно наденьте головной убор.

Входя в лес, обратите внимание, с какой стороны светит солнце. Если Вы заблудитесь в лесу, при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Также можно ориентироваться по воде. Переходя через лесной ручеек, посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный, то течение воды будет противоположным тому, которое Вы заметили при входе в лес.

По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров, можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач.

Если Вы все же заблудились, не паникуйте. Остановитесь и прислушайтесь, не доносится ли до Вас шум машин, голоса людей или другие звуки, подсказывающие куда идти. Постарайтесь подняться на возвышенность или взобраться на дерево и внимательно осмотреться.

Если Вы не видите выхода, оставайтесь на одном месте, так Вас легче будет найти. Если есть возможность, позвоните на номер 112. Спасатели незамедлительно отправятся Вам на помощь.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

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