ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Горняк22: По факту гибели 14-летней девочки в Тальменском районе возбуждено уголовное дело — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, утром 19 мая 2021 года в помещении бани, расположенной на придомовой территории в одном из сел Тальменского района в результате поражения электрическим током, четырнадцатилетняя девочка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Предварительно установлено, что отец ребенка самостоятельно установил душевую кабину и водонагреватель в помещении, с нарушением правил технической безопасности.

В настоящее время следствием назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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