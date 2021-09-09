Горняк22: Платная

10 июля отмечался День рыбака. Это один из любимых праздников как самих рыбаков – особого братства, объединяющего людей разных возрастов и занятий, так и тех, кто никогда не держал в руках удочку. Рыбной ловлей увлечены миллионы жителей нашей страны, предпочитающих ее всем другим видам активного отдыха. При любой погоде и в любое время года можно встретить человека с нехитрой снастью, готового просиживать на водоеме круглыми сутками.

А накануне в Новичихе, на водоеме в районе мельницы, состоялось открытие платной рыбалки на карпа.

Несмотря на то, что действие лицензии на его лов начиналось с 9 часов утра, рыбаки были на берегу с рассвета. И надежды их на удачную рыбалку оправдались на все 100%. Практически каждый заброс приносил трепещущую добычу. Удобные широкие помосты со скамеечками могут вместить целую семью. Находясь на приличном расстоянии друг от друга, они дают возможность фактически побыть в одиночестве тем, кто в этом нуждается.

Путевка на вылов рыбы стоит 200 рублей, время пребывания – с 9 часов утра до 9 часов вечера. Но это не значит, что рыбачить нужно все 12 часов кряду, через «не могу». Нет, сюда можно вернуться в любое время в течение дня. Улов по весу не ограничен. Сколько сможете поймать – все ваше. На берегу стоят большие урны для сбора мусора, поэтому, даже не обладая снайперскими навыками, туда очень легко попасть. Как говорится, было бы желание.

Попытки организовать платную рыбалку в нашем районе предпринимались давно, но безуспешно. Да и на «Хохлах» не все сразу получилось. По словам А. В. Штерцера, сама идея искусственного выращивания рыбы возникла не на пустом месте. Несмотря на большое количество озер, ловить в них почти нечего, да и карась, как объект промысла, не всех устраивает. Вот и едут кто куда, за 200-300 километров.

– Я сам большой любитель рыбалки и решил попробовать развести рыбу в арендованном пруду. Посоветовался со знающими людьми, меня сразу предупредили, что затраты последуют большие. А на получение дохода в этом деле особо рассчитывать не приходится, влияет на него слишком много факторов.

Так оно и получилось. В течение трех предыдущих лет методом проб и ошибок пришел к выводу, что успешно выращивать у нас можно только карпа. Щука и окунь не прижились. Все это время рыба ловилась только в сети, на удочку – очень мало, и брать за это деньги было бы стыдно. Но сегодня все по-другому и, думаю, рыбаки останутся довольны. В начале августа запустим в маточник еще 10 тысяч особей малька карпа, будем его подкармливать. И если они удачно перезимуют, то на следующий год уже можно будет ловить товарную рыбу.

В планах также сделать пляж для детей. Предполагаю огородить его, чтобы ничто не могло мешать им купаться и загорать на горячем песочке. Естественно, что за это никакая плата взиматься не будет, – рассказал А. В. Штерцер.

Начинания предпринимателя поддерживает как районная, так и сельская власть.

С. Н. Гричанов, глава администрации Новичихинского района:

– Деятельность А. Штерцера оцениваю положительно. При правильной организации дела будет порядок и будет что ловить. Люди ему скажут только спасибо за то удовольствие, которое они получат от рыбалки. Умеренная плата, которую он будет брать, пойдет на дальнейшее благоустройство и зарыбление пруда.

А. А. Зароченцев, глава Новичихинского сельсовета:

– Дело хорошее, тем более, что помимо гарантированного улова для рыбаков, будет поддерживаться порядок. Да и плотины нуждаются в постоянном внимании. Ведь муниципалитет может взять на свой баланс только те из них, которые находятся в черте населенного пункта, остальные остаются бесконтрольными. А это чревато вполне предсказуемыми последствиями. Хочу пожелать предпринимателю удачи и успешного претворения в жизнь новых планов.

Среди рыбаков, находившихся в этот день на пруду, недовольных не было. Вся обстановка располагала к хорошему отдыху. Прекрасная погода, богатый улов, общение с единомышленниками – что может быть лучше!

Здесь рыбачили не только новичихинцы, но и гости из Поспелихинского и Егорьевского районов. Обещали приехать еще не раз, но уже с друзьями. Лучшие рыбаки получили приятные призы. Это В. И. Селин, Н. И. Пироженко, Алексей Крылов, Никита Воронин, Алексей Кубринский (с. Поспелиха).

Подготовила Светлана ЛАГИНСКАЯ.

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