Горняк22: Планируется

Исполнительный директор ООО «Новичихинское ХПП» А. Н. Николаев рассказал нашему корреспонденту о том, чем живет предприятие сегодня, о произошедших изменениях и планах на будущее.

Со слов Андрея Николаевича, коллектив уже готов к приемке зерновых культур на хранение и подработку, а при необходимости и их сушке. После зерновых ожидаются масленичные. Валовый сбор зерна в этом году высокий, главное, чтобы погода не внесла свои коррективы в темпы идущей уборки. Для приемки урожая-2021 подготовлено 6 складских помещений, каждое из которых рассчитано примерно на 3000 тонн продукции. Таким образом ХПП готово принять ее порядка 18000-20000 тонн.

К концу текущего года планируется запустить два новых производства, аналогов которым нет в нашем районе.

В помещении бывшего гречзавода летом начался демонтаж оборудования и подготовка к установке нового, там будут выпускать овсяные хлопья.

Также полным ходом идет строительство помещения, в котором будет налажено производство корма для собак, завезено специальное оборудование.

«В первую очередь новое производство – это создание дополнительных рабочих мест, ориентировочно их будет 15. Первоначально сотрудники пройдут необходимое обучение и получат допуск к работе на установленном оборудовании», – сказал Андрей Николаевич.

Чаще всего все новое и непривычное вызывает неподдельный интерес, а когда речь идет о запуске нового и весьма перспективного производства – особенно. Весьма похвально, что руководство и коллектив ООО «Новичихинское ХПП» сегодня стараются идти в ногу со временем, изучают, осваивают и применяют на деле инновационные технологии и новое оборудование.

Остается только пожелать, чтобы продукция, произведенная в райцентре, нашла своего постоянного потребителя, вышла на рынок за пределы района и, возможно, стала его визитной карточкой.

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