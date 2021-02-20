Горняк22: Первый заместитель руководителя следственного управления СК России по краю вручил дипломы выпускникам Алтайского филиала РАНХиГС — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках сотрудничества с Алтайским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации руководство следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю принимает участие в итоговых государственных экзаменационных комиссиях. В этом году у студентов – бакалавров заочного отделения юридического факультета академии прошли государственные экзамены и защита дипломных работ. Заместитель руководителя следственного управления Александр Жеребцов стал членом экзаменационной комиссии. Первый заместитель руководителя ведомства Александр Безукладников возглавил одну из Государственных Аттестационных комиссий по защите дипломных работ у будущих юристов. В целом, выпускники академии показали отличные знания в области юриспруденции, подтвердив высокий и качественный уровень методики преподавания в ВУЗе. Конечно, не обошлось и без единичных случаев, когда члены комиссии не аттестовали претендентов на получение дипломов, что свидетельствует о тщательном подходе к проверке уровня знаний студентов. В любом случае, не прошедшим итоговую аттестацию предстоит восполнить пробелы и в ближайшем будущем достойно окончить академию.

Сегодня в торжественной обстановке в актовом зале Алтайского филиала РАНХиГС первый заместитель руководителя следственного управления вручил дипломы выпускникам, отметив, что это не просто документ, это результат многолетнего труда, знак приобретенных за годы обучения квалифицированных знаний и пожелал ребятам успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Следует отметить, что 2021 год для Алтайского филиала РАНХиГС и для следственного управления СК является юбилейным – ВУЗ празднует 20-летие со дня основания, а Следственный комитет 10-летнюю годовщину создания ведомства. Многие из сегодняшних выпускников планируют связать свою профессию со следствием. При этом очень важно, чтобы вчерашние студенты, получившие фундамент знаний в одном из ведущих высших учебных заведений страны, смогли стать достойными защитниками прав граждан.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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