Горняк22: Первый заместитель главы администрации Первомайского района подозревается в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Первомайского района по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, в 2020-2021 годах исполняющий обязанности главы Первомайского района — первый заместитель главы администрации района получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью частями взятку на общую сумму 400 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе предприятия в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» и о заключении именно с этим Обществом муниципальных контрактов на их поставку.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления чиновнику обвинения. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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