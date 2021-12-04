ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Первенство Алтайского края по хоккею среди юношей » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

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03 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 26-28 ноября 2021 г. в г. Заринске проходило первенство Алтайского края по хоккею среди юношей 2005-2006 г. р.. Команда спортивной школы Рубцовска «Спарта» сыграла 5 игр:

«Сибирь» (Хабарский район) — «Спарта» (Рубцовск) 1:4.

Спортивная школа А.Черепанова (Барнаул) —«Спарта» (Рубцовск) 3:2.

Спортивная школа А.Черепанова-2 (Барнаул) — «Спарта» (Рубцовск) 7:6 (по буллитам).

«Металлург» (Заринск) — «Спарта» (Рубцовск) 2:11.

«Лицей» (Бийск) — «Спарта» (Рубцовск) 1:6.

По итогам соревнований команда рубцовчан заняла 2 место.

Ранее мы сообщали, что рубцовчане приняли участие в первенстве Алтайского края по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона».

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

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