Горняк22: Перепись дипломатов. Переписывают ли иностранных дипломатов в России?

|

16 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Нет, дипломатов не переписывают. Перепись населения коснется всех иностранных граждан, которые проживают в России, но иностранные дипломаты — особый случай. Они и их семьи, которые живут вместе с ними в России, проходят перепись в своей стране. Точно так же российские дипломаты и официальные лица, находящиеся за рубежом, переписываются в России, несмотря на то что могут годами проживать в других странах.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. В отдаленных и труднодоступных территориях России перепись стартовала в октябре 2020 года.

Фото: Росстат

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК