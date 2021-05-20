Горняк22: Перед судом предстанут двое жителей Целинного района, один из которых несовершеннолетний, обвиняемые в совершении вымогательства денежных средств у 13-летнего подростка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении дух жителей Целинного района, один из которых несовершеннолетний. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

По данным следствия, в июле 2020 года обвиняемые и их два друга, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности находясь на одной из улиц села в Целинном районе, вступив в предварительный сговор, остановили 13-ти летнего потерпевшего и стали требовать у него денежные средства. Получив отказ, они причинили ему телесные повреждения и назначили срок, в течении которого подросток должен был их отдать.

В ходе следствия, обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Целинного района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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