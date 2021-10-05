Горняк22: Перед судом предстанут двое несовершеннолетних жителей Славгорода, обвиняемые в совершении преступления имущественного характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей города Славгорода. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, ночью в июне 2021 года в городе Славгороде два пятнадцатилетних друга, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля находившегося возле одного из жилых домов города. Открыв незапертую дверь, подростки проникли в автомобиль. Реализуя преступный умысел, молодые люди откатили транспортное средство на незначительное расстояние от дома и завели указанный автомобиль. В дальнейшем на угнанной машине они катались по городским улицам.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали полностью. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств причастности юношей к неправомерному завладению транспортными средствами в связи с чем уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК