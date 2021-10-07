Горняк22: Перед судом предстанут двое несовершеннолетних жителей Михайловского района обвиняемые в совершении преступления имущественного характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Михайловского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору)

По версии следствия, в ночное время в июле 2021 года двое подростков 16-ти и 17-ти лет находясь на одной из улиц села в Михайловском районе, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля, находившегося на придомовой территории. Открыв незапертую дверь, несовершеннолетние проникли в салон автомобиля и совместными усилиями выкатили транспортное средство на улицу и завели его. В дальнейшем на угнанном автомобиле они катались по улицам села.

В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором Михайловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его о существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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