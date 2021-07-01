Горняк22: Перед судом предстанет жительница краевого центра, обвиняемая в оставлении в опасности своего малолетнего ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствием установлено, что днем 30 апреля 2021 года обвиняемая находилась вместе со своим двухлетним сыном в квартире расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в краевой столице. Женщина покинула на некоторое время квартиру, оставив спящего ребенка одного без присмотра. При этом обвиняемая видела, что оконные рамы окна в комнате открыты, но не придала этому значения, не уделив должного внимания безопасности ребенка.

Мальчик, проснувшись, начал искать мать. Он забрался на подоконник открытого настежь окна и находился там длительное время. Спустя некоторое время ребенка в окне увидели прохожие и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Серьезных последствий для здоровья мальчика, в результате произошедшего не наступило.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ребенок изъят из семьи социальными службами.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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