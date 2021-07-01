ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Перед судом предстанет жительница краевого центра, обвиняемая в оставлении в опасности своего малолетнего ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней  жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствием установлено, что днем 30 апреля 2021 года  обвиняемая находилась вместе со своим двухлетним сыном в квартире расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в краевой столице. Женщина покинула на некоторое время квартиру, оставив спящего ребенка одного без присмотра. При этом обвиняемая видела, что оконные рамы окна в комнате открыты, но не придала этому значения, не уделив должного внимания безопасности ребенка. 

Мальчик, проснувшись, начал искать мать. Он забрался на подоконник открытого настежь окна и находился там длительное время. Спустя некоторое время ребенка в окне увидели прохожие и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Серьезных последствий для здоровья мальчика, в результате произошедшего не наступило.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ребенок изъят из семьи социальными службами.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

 

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