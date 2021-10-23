Горняк22: Перед судом предстанет житель Алейского района обвиняемый в совершении разбойного нападения на 16-летнего подростка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя Алейского района. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

По данным следствия, днем в августе 2021 года городском парке Алейска обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения встретил ранее незнакомого 16-летнего подростка. С целью завладения имуществом потерпевшего, злоумышленник, высказывая угрозу применения насилия, забрал у несовершеннолетнего телефон и портативную акустическую колонку, причинив ущерб на сумму более 14 тысяч рублей, и скрылся с места происшествия.

В ходе следствия, обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК