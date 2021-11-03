Горняк22: Перед судом предстанет директор муниципального учреждения по обвинению в присвоении вверенных ему денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайском краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из муниципальных учреждений ЗАТО Сибирский, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, с 2016 по 2020 год обвиняемый, используя свое служебное положение, необоснованно получал надбавки за квалификационную категорию и спортивное звание. За указанный период директор учреждения присвоил денежные средства предприятия на общую сумму около 135 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина свою вину признал и полностью возместил ущерб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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