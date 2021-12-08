Горняк22: Перед судом предстал житель города Бийска, обвиняемый в покушении на убийство мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя города Бийска. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов)

В ходе предварительного следствия установлено, что днем в середине сентября 2021 года на одной из улиц села в Троицком районе между двумя мужчинами произошел конфликт. Не желая продолжать ссору, потерпевший решил уехать с места происшествия на своем автомобиле. Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения достал из своего транспортного средства револьвер и неоднократно произвел выстрелы в мужчину. По счастливой случайности потерпевший не пострадал, были повреждены только передние стекла транспортного средства и фонари.

Кроме того установлено, что револьвер, из которого стрелял обвиняемый и боеприпасы к нему, он нашел несколько лет назад в лесном массиве и незаконно хранил в своем автомобиле.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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