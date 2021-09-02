Горняк22: Перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции напомнили правила поведения на дороге » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С началом учебного года дети и подростки становятся активными участниками дорожного движения. За время летних каникул многие ребята отвыкают от интенсивного городского движения и забывают правила безопасного поведения на дороге. В Рубцовске в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», сотрудники ОГИБДД и представитель общественного совета при МО МВД России «Рубцовский» Ирина Жукова в «ДК «Тракторостроитель» провели встречу с детским танцевальным коллективом «Родник» и вокальным ансамблем «Мечта».

Главная цель мероприятия профилактика нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, воспитания у детей культуры поведения на дороге. Во время встречи сотрудники полиции обратили внимание детей на правила перехода проезжей части и рассказали об опасности пользования гаджетами при движении на улице, разъяснили необходимости носить на одежде световозвращающие элементы. Инспектора ОГИБДД рассказали о наиболее распространённых нарушениях, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям с участием детей и подростков, а также рассмотрели основные правила при использовании велосипедов, самокатов и гироскутеров.

Для того чтобы ребята лучше запомнили правила безопасного поведения на дороге, был проведен опрос на знание ПДД и дорожных знаков. В конце мероприятия сотрудники ОГИБДД вручили ребятам памятки с инструкцией безопасного поведения на дороге и показали учебно-информационный ролик.

Представитель Общественного совета Ирина Жукова рассказала учащимся о необходимости соблюдения Закона Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», а также напомнила основные правила поведения в школе.

В свою очередь ребята с танцевального коллектива «Родник» исполнили ряд выступлений, в том числе ими был продемонстрирован танцевально-театральный номер «Город — движется».

В заключении встречи гости обратились к школьникам с призывом быть внимательными на дорогах и пожелали ребятам безопасного отдыха в последние дни каникул и творческих успехов.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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