Горняк22: Пенсионер из Поспелихинского района признан виновным в убийстве друга, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора 62-летнему жителю Поспелихинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года на территории Новичихинского района двое друзей – жителей Поспелихинского района рыбачили на озере. В ходе произошедшего конфликта осужденный несколько раз ударил монтировкой по голове товарища, после чего утопил его в водоеме. Для того чтобы скрыть факт совершенного преступления, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже односельчанина. Однако после обнаружения тела потерпевшего, следователь СК установил насильственный характер его смерти и причастность к произошедшему обвиняемого.

В ходе предварительного следствия пенсионер вины не признал и несколько раз менял показания, утверждая, что в ходе ссоры потерпевший пытался его убить, а он лишь защищался. Также он настаивал, что друг утонул сам, когда шел умываться. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к инкриминируемому деянию, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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