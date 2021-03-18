Горняк22: Педагог одной из школ в Косихинском районе предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней и жестоком обращении с ученицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении учителя начальных классов одной из школ в Косихинском районе. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ(ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По данным следствия, в декабре 2020 года в одной из школ Косихинского района педагогический работник допустила жестокое обращение в отношении 10 – летней ученицы, а именно взяв девочку за волосы и руку, вытащила ее из-за школьной парты, причинив физическую боль.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемой к инкриминируемому ей деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Косихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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