Горняк22: Павловским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в начале июля 2021 года обвиняемая, испытывая неприязненные отношения к взрослому сыну своего супруга от первого брака, решила обвинить его в совершении тяжкого преступления. Заручившись поддержкой подруги, она сообщила в правоохранительные органы, что мужчина ее изнасиловал. При этом женщина была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего обвиняемая была привлечена к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия женщина вину признала и в содеянном раскаялась. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Павловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК