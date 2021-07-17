Горняк22: Павловским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в начале июля 2021 года подозреваемая, испытывая неприязненные отношения к взрослому сыну своего супруга от первого брака, решила обвинить его в совершении тяжкого преступления. Заручившись поддержкой подруги, она сообщила в правоохранительные органы, что мужчина ее изнасиловал. При этом женщина была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего подозреваемая была привлечена к уголовной ответственности.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Следственные органы Следственного комитета России по Алтайскому краю предупреждают, что заведомо ложный донос о совершенном преступлении является уголовно-наказуемым деянием и влечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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