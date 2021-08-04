Горняк22: Партия сушеных белых грибов отправится из Алтайского края в Италию » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 29 июля 2021 года сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образцов сушеных белых грибов, отобранных от партии в количестве 2 кг для установления их карантинного фитосанитарного состояния.

Отметим, что продукция алтайского происхождения предназначена для дальнейшей отправки на экспорт в Италию.

Так, в результате проведенного энтомологического исследования карантинных объектов обнаружено не было.

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдан фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие продукции требованиям страны-импортера.

Фото: img-fotki.yandex.ru

Автор: vizitka01

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