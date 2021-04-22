Горняк22: Партия сушеных белых грибов отправилась из Алтайского края в Боснию и Герцеговину

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21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 19 апреля текущего года в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступили образцы белых сушеных грибов местного происхождения, отобранные от партии в количестве 3 472 килограмма. Страна назначения подкарантинной продукции — Босния и Герцеговина.

Специалисты лаборатории провели энтомологические исследования, в результате которых карантинных объектов обнаружено не было. Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай был выдан фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие партии сушеных белых грибов карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Отметим, что энтомологическое исследование направлено на выявление карантинных насекомых — вредителей запасов, таких как капровый жук и капюшонник многоядный. Наличие данных объектов может значительно снижать пищевую и товарную ценность продукции.

Для справки. Сушеные белые грибы сохраняют большинство полезных веществ, например, полисахариды, серу, лецитин, селен, аскорбиновую кислоту, кальций, железо, рибофлавин и фитогормоны, витамины А, С, Д и группы В, марганец и лецитин, калий и магний, фтор и цинк. Кроме того, сушеные белые грибы рекомендованы к употреблению для людей, которые следят за суточной калорийностью своего рациона, так как данный продукт является одним из легкоусвояемых и содержит до 80% белка.

Стоит помнить, что сушеные грибы очень гигроскопичны, поэтому их следует хранить в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях, желательно с постоянной температурой.

Фото: sibgrib.ru

Автор: vizitka01

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