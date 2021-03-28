Горняк22: Партия облепихового жмыха отправилась из Алтайского края в Германию

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27 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 18 марта сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образцов облепихового жмыха, которые были отобраны от партии общей массой более 12 тонн. Отметим, продукция предназначена для отправки из Алтайского края в Германию.

Так, в результате проведенных энтомологических и гербологических экспертиз карантинных объектов не обнаружено. Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдан фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие партии облепихового жмыха требованиям страны-импортера.

Для справки.

Жмых облепиховый получается в результате переработки ягоды облепихи крушиновидной (свежесобранной или замороженной). Ягоду при комнатной температуре измельчают, отделяют путем центрифугирования семена и сок, а оставшийся жом (остатки мякоти и плодовая оболочка) высушивается в вакууме.

Жмых облепиховый содержит витамины А, С, К, F, витамины группы В фолиевую кислоту, никотиновую кислоту, микроэлементы. В состав жмыха входит не менее 5% облепихового масла.

Жмых облепиховый является ценной пищевой добавкой, нормализующей обмен веществ человека, выводящей из организма токсины. Используется как витаминно-белковая подкормка для сельскохозяйственных животным с целью улучшения обмена веществ и экстерьера животных.

Фото: agrognom.ru

Автор: vizitka01

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