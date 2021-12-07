ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Партия кедрового ореха отправится из Алтайского края в Германию » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
8 минут Ago

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06 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 30 ноября 2021 года в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец кедрового ореха, отобранный от партии в количестве 2 850 кг.

Продукция алтайского происхождения предназначена для отправки на экспорт в Германию.

Так, в результате энтомологической экспертизы карантинных объектов для страны-получателя обнаружено не было.

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции и ее соответствие требованиям страны-импортера.

Для справки: ядра орехов очень вкусные и содержат много полезных питательных веществ, таких как кедровое масло, азотистые вещества (незаменимые аминокислоты), углеводы (фруктоза, сахароза, глюкоза, крахмал), микроэлементы (марганец, медь, цинк, кобальт, йод) и витамины А, Е, Г. Ядро кедрового ореха содержит 55-66% жиров, 13,5-20% белков, крахмала, сахара, витаминов; оно используется в пищу и служит сырьем для получения кедрового (орехового) масла. Скорлупа кедрового ореха является компонентом для некоторых бальзамов и настоек.

Отметим, что очищенные кедровые орешки быстро портятся; в них присутствуют такие вещества, которые при доступе воздуха окисляются из-за чего наблюдается потеря вкусовых качеств продукта.

Фото: barnaul.fruitinfo.ru

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