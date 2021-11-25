Горняк22: Партию санкционной «Конференции» изъяли алтайские таможенники » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Более 200 кг груш без документов выявили таможенники после проверки склада с плодоовощной продукцией в Центральном районе города Барнаула.

Мероприятие проводилось совместно с Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю. В результате были выявлены 17 ящиков груш свежих сорта «Конференция» весом более 202 кг, по внешнему виду и таре упаковки схожими с товарами Евросоюза. На ящиках с грушами обнаружены следы удаления механическим путем нанесенной первоначальной маркировки. Никаких документов на фрукты у продавца не оказалось.

Продукция, запрещенная к ввозу и реализации на территории Российской Федерации, изъята из оборота.

Отметим, в октябре 2021 года сотрудники Алтайской таможни выявили более 1 350 кг санкционных груш на прилавках одного из барнаульских магазинов.

Фото: пресс-служба таможни

Автор: vizitka01

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