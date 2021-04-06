Горняк22: Памятка родителям об обеспечения безопасности детей вблизи водоемов

Горняк22: Памятка родителям об обеспечения безопасности детей вблизи водоемов06.04.2021
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05 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Уважаемые родители!
В связи с продолжающимся интенсивным снеготаянием обращаем Ваше внимание на опасность прогулок с детьми вблизи водоемов! Необходимо разъяснить детям недопустимость игр вблизи водоемов и не оставлять без присмотра ребенка у водоема.
Во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые привлекают детей. Катание и проведение других развлечений на льдинах нередко заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, находящиеся в воде. Лед беспечности не прощает! Катание на льдинах, бревнах, плотах нередко приводит к трагическим последствиям. Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, вот почему чаще всего несчастные случаи происходят с детьми.
ДЕТЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить в зимний, весенний период на отдаленные водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них.
Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на Вас, уважаемые родители!
Будьте внимательны, и тогда ваши дети будут здоровы.
Желаем Вам здоровья, благополучия, удачи!
ПОМНИТЕ!!!
ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ, ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!!!
Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра.
Помните: жизнь и здоровье детей – в Ваших руках!
Группа патрульной службы № 6 центра
ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: kazinform.ru