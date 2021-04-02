Горняк22: Памятка пассажирам общественного транспорта

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01 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. При посадке и высадке из городского общественного транспорта:

Ожидать автобус разрешается только на посадочных площадках, не выходя на проезжую часть, а где их нет — на тротуаре или обочине.

Посадку в общественный транспорт и выход из него начинайте только после полной остановки транспортного средства.

Входить в транспорт и выходить из него можно только со стороны тротуара или обочины, и обязательно после полной остановки транспортного средства.

Пассажирам общественного транспорта запрещается препятствовать закрытию или открыванию дверей транспортного средства.

При поездке в общественном транспорте, во избежание падений, необходимо держаться за поручни или спинки сидений.

При выходе из общественного транспорта сразу же проходите на тротуар. Если нужно перейти дорогу, идите к ближайшему переходу.

Если ребенок едет в общественном транспорте вместе со взрослым, то сначала выходит взрослый.

Выйдя из общественного транспорта (автобуса, троллейбуса) не обходите его ни спереди, ни сзади, а дождитесь, когда автобус отъедет, и только потом переходите дорогу правильно.

Желаем безопасных поездок и счастливого пути!

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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