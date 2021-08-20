Горняк22: Памятка от Информационного центра СК РФ: «Что делать ребенку, если в дверь квартиры звонит незнакомец» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Информационный центр СК России обращает внимание родителей на необходимость донести детям порядок действий в случае, когда в квартиру звонит незнакомец, а ребенок находится дома один:

если кто-то позвонил в дверь, то ребенку необходимо посмотреть в глазок и обязательно узнать, кто и с какой целью стоит за дверью

если глазок закрыт с другой стороны или на лестничной площадке никого не видно, ни в коем случае не открывать двери

если ответят «Я», то дверь открывать нельзя, необходимо попросить человека назваться

если незнакомец представляется знакомым родителей и просит войти в квартиру, дверь открывать нельзя. Необходимо сказать незнакомцу, чтобы он пришел позже, когда родители вернутся. После нужно незамедлительно позвонить родителям и рассказать об этом

если незнакомец представляется служащим почты или другого учреждения сферы коммунальных услуг, ребенку необходимо выяснить его ФИО и рабочий телефон, позвонить родителям и в дальнейшем выполнять их указания

если пришедший представился сотрудником правоохранительных органов, дверь открывать нельзя. Необходимо попросить его прийти позже, когда дома будут родители

если незнакомец просит открыть дверь для того, чтобы вызвать скорую помощь, дверь открывать нельзя. Необходимо выяснить кому требуется медицинская помощь и самому вызвать врачей.

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