ГОРНЯК22 20.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Памятка от Информационного центра СК РФ: «Что делать ребенку, если в дверь квартиры звонит незнакомец» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Информационный центр СК России обращает внимание родителей на необходимость донести детям порядок действий в случае, когда в квартиру звонит незнакомец, а ребенок находится дома один:

ГОРНЯК22 20.08.2021 если кто-то позвонил в дверь, то ребенку необходимо посмотреть в глазок и обязательно узнать, кто и с какой целью стоит за дверью

ГОРНЯК22 20.08.2021 если глазок закрыт с другой стороны или на лестничной площадке никого не видно, ни в коем случае не открывать двери

ГОРНЯК22 20.08.2021 если ответят «Я», то дверь открывать нельзя, необходимо попросить человека назваться

ГОРНЯК22 20.08.2021 если незнакомец представляется знакомым родителей и просит войти в квартиру, дверь открывать нельзя. Необходимо сказать незнакомцу, чтобы он пришел позже, когда родители вернутся. После нужно незамедлительно позвонить родителям и рассказать об этом

ГОРНЯК22 20.08.2021 если незнакомец представляется служащим почты или другого учреждения сферы коммунальных услуг, ребенку необходимо выяснить его ФИО и рабочий телефон, позвонить родителям и в дальнейшем выполнять их указания

ГОРНЯК22 20.08.2021 если пришедший представился сотрудником правоохранительных органов, дверь открывать нельзя. Необходимо попросить его прийти позже, когда дома будут родители

ГОРНЯК22 20.08.2021 если незнакомец просит открыть дверь для того, чтобы вызвать скорую помощь, дверь открывать нельзя. Необходимо выяснить кому требуется медицинская помощь и самому вызвать врачей.

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: