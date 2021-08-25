Горняк22: Памятка населению по антитеррору от МО МВД России «Рубцовский» » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Если Вы обнаружили в общественном месте или транспорте сумку, пакет или коробку, незамедлительно сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке кондуктору, водителю (машинисту). Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен — немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации. Во всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

• зафиксируйте время обнаружения находки;

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;

• не забывайте, что Вы являетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами — это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! Если Вы заметили вещь без хозяина, надо обратиться к работнику полиции или другому должностному лицу. Нельзя прикасаться к находке!!!

В качестве мер предупредительного характера рекомендуем:

• ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установку систем сигнализации, аудио- и видеозаписи;

• ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;

• периодическую комиссионную проверку складских помещений;

• более тщательный подбор и проверку кадров;

• организацию и проведение совместно с сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях;

• при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации предприятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.

В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите о случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС России. До прибытия оперативно-следственной группы дайте указание сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета. В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно имеющемуся плану. Полиция напоминает: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Фото: tripit.com

Автор: vizitka01

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