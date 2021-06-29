Горняк22: Памятка для родителей по правилам поведения детей на воде и вблизи водоемов » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:

· детей без надзора взрослых;

· в незнакомых местах;

· на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).

Необходимо соблюдать следующие правила:

· Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.

· Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).

· Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.

· Продолжительность купания — не более 30 минут, при невысокой температуре воды — не более 5-6 минут.

· При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

· Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.

· Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!

Фото: regnum.ru

Автор: vizitka01

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