Горняк22: Озеро

Как известно, в ближайшей округе есть три озера с горько-солёной водой: в нашем, Егорьевском и Мамонтовском районах. Что мы знаем об их истории? Что касается нашего Горького, то достоверно, что было оно пресноводным и богатым рыбой, которую без особого труда добывали буквально возами. А как озеро образовалось, почему стало солёным?

Об этом и многом другом из истории Новичихи поведал житель села, пенсионер Николай Викторович Филимонов, который с 12-13-летнего возраста сохранил интересные воспоминания из рассказов своей бабушки.

Его бабушка Елена, 1862 года рождения, приехала в наши места в 14-летнем возрасте с родителями, когда в Новичихе было только четыре дома в районе нынешней больницы. Семья добиралась из-под Полтавы на Алтай лошадьми более года. Елена вышла замуж за Дорофея Степаненко, который был мастером кузнечного дела, до революции ковал железо и ремонтировал инвентарь с подросшими сыновьями на всю округу. Кстати, о нём упоминается в историческом очерке к 100-летию Новичихи.

Прожила бабушка долгий век – 103 года. Некоторое время Николай подростком, когда родители перешли в новый дом, жил у бабушки, тогда и схватила цепкая детская память наиболее интересные её рассказы о пережитом. Он сожалеет, что не было в то время магнитофонов, и на бумаге записать соображения не хватило. А об озере Горьком запомнились Николаю такие истории.

В пойме речки Барнаулки, протекавшей тогда через бор, была полоса заливного луга, где готовили сено. В один из первых годов начала XX века летом, когда сено уже стояло в стогах, зарядил двухнедельный ливень, от разлива Барнаулки и стоков воды со склонов образовалось огромный пресноводный водоём, затопивший лес на месте нынешнего озера и подступивший к песчаным сопкам, на которых располагались временные стоянки хозяев покосов. Сено спасали из мелководья кто как мог, иначе остался бы скот в зиму без корма. А затопленные деревья с разрешения властей стали срубать для строительства жилья и других нужд зимой – выше уровня окрепшего льда. В воде остались высокие пни, которые после обмеления озера сгодились на дрова, особенно во время войны.

А появление различной речной рыбы тогда связывали с якобы попаданием её по логам из Иртыша во время большого наводнения. Так или иначе, но рыбы, как уже говорилось выше, было в озере очень много, и жители Новичихи летом ловили и солили её в бочках прямо на берегу, а зимой возили замороженную полными пестерьками (плетёные короба на конных санях).

О засолении же озера существовала ну прямо мистическая история. Будто бы новичихинские мужики дали от ворот поворот рыбакам из Поспелихи, и те в отместку вырыли где-то скрытно две ямы, наполнили их овечьей шерстью, забили осиновые колья и заявили, что пока те не сопреют, не быть в озере рыбе. Во всяком случае, рыбы действительно становилось всё меньше, а потом и вода стала горько-солёной, непригодной для существования в ней живности.

Об исчезновении рыбы и засолении озера, также связанных с осиновым колом, рассказывала жителю Новичихи Александру Владимировичу Коробкину, когда ему было 13-14 лет, его прабабушка Анастасия Григорьевна Ситалова (1895 года рождения, прожившая 98 лет).

У учёных и гидрологов своя версия появления солей. На Интернет-странице http://salamand.ru/solenye-ozera-altaya/ в публикации «Солёные озёра Алтая» сообщается: «Большинство озер, а их на равнинах Алтая около 3 тысяч, соленые или горько-соленые. Объясняется это тем, что Кулундинская долина является низменностью, и реки, которые здесь протекают, несут свои воды в озера, а не в океан. А вместе с водой и соль, которая на протяжении многих веков накапливается в озерах. Обитателями соленых озер являются многочисленные рачки, которые могут жить только в соленой воде. В процессе отмирания они оседают на дне озер и вместе с илом образуют лечебные грязи. В процессе исследований было установлено, что вода в разных озерах отличается и имеет разное содержание соли».

В этой публикации будет уместно сказать и об истории двух других упомянутых выше озёр. На форуме сайта «Всероссийское генеалогическое древо» в разделе «Алтай в легендах» (страница http://forum.vgd.ru/17/25453/) один из посетителей, ссылаясь на литературный источник (книга Шавро А.Н. Озеро Горькое// Этим гордится Алтайский край сост. А. Н. Романов; под общ. ред. М. П. Щетинина.- Барнаул, 2008.-С.36), написал об озере Горьком-Перешеечном (Егорьевский район) следующее: «С образованием этого озера связана одна давняя история, почти легенда. Много лет назад, когда на эти земли только-только стали приезжать переселенцы, озера еще не было, на его месте был огромный и красивый луг, на котором паслись дикие и домашние животные. Здесь заготавливали сено, собирали ягоды.

Но как-то раз, в один из дней прорвались из-под земли сотни ключей, и стала вода многочисленными фонтанами изливаться на этот луг. К вечеру от луга не осталось и следа, на его месте появилось прекрасное озеро. Вскоре в его водах развелась всякая рыба. Но затем с озером стало происходить нечто невероятное. В одну весну на озере погибает вся рыба. Оказалось, что гибель рыбы связана с тем, что в воде значительно повысилось содержание соли, что придавало ей горьковатый вкус. Озеро назвали Горьким».

Подобная история опубликована в Интернете и об озере Горьком, что невдалеке от села Чёрная Курья Мамонтовского район: «Среди густого леса недалеко от села как смола деревьев струилась речушка Касмала. Там, у Толстого мыса в середине 80-х годов XIX века взметнулся фонтан горько-соленой воды, затопив низины, лесные массивы, окрестные луга и всю долину Курейки. Озеро назвали Горьким за горьковато-соленый вкус его вод. Зеркальная гладь озера подступила к селу высоким трехметровым песчаным берегом.

Через несколько лет после разлива вода в озере опреснела, появилась рыба: окунь, гольян, карась. Чернокурьинцы стали заниматься рыболовством. После революции была даже создана рыболовная артель. Местным жителям стали запрещать рыбачить. Существует легенда, по которой где-то в начале двадцатых годов рыбнадзором был пойман старый крестьянин – житель села. Рыбу, которую он наловил, у него отняли. Тогда он сказал: «Мне не дали ловить рыбу, и вы тоже не будете!» Сказав это, он кинул щепотку соли в озеро. Вскоре вода вновь стала соленой, а рыба исчезла. Возможно, что эту красивую легенду придумали чернокурьинцы, чтобы хоть как-то объяснить исчезновение рыбы в оз. Горьком. На самом деле, на дне озера, видимо, открылась солесодержащая жила. Она и послужила причиной гибели рыбы, которая тот год широкой серебряной полосой покрыла берег озера».

Как видите, в памяти людской остались устные свидетельства очевидцев давних событий и связанных с ними народных домыслов. А эта публикация, возможно, найдёт отклики, чтобы вернуться к теме, направит деятельность поисковиков на глубокое изучение истории малой родины с документальными подтверждениями разнообразных воспоминаний о прошлом, передающихся из поколения в поколение.

КСТАТИ

Озеро Горькое – находится в Новичихинском районе Алтайского края. Расположено в системе озёр Барнаульского ленточного бора.

Длина около 25 км, максимальная ширина – около 3,8 км. Горько-солёное. На берегу расположена зона отдыха «Сикачи».

Горькое Озеро Горькое-Перешеечное – находится в Егорьевском районе Алтайского края. Расположено в древней долине реки Барнаулки.

Абсолютная отметка уровня озера – 216 м. Берега низкие, в северной и северо-западной части заболочены. На дне и в заливах располагаются запасы лечебной иловой грязи. Вода в озере щелочная. Площадь зеркала южного озера – 41,8 кв. км, длина 14 км, ширина 4,5 км, средняя глубина – 3,5 м, наибольшая – 8 м.

С 1918 года на берегу озера открыт санаторий «Лебяжье», базирующийся на использовании в лечебных целях таких факторов, как мягкий климат, минеральная вода, целебная грязь озера. Вода в озере на вкус горько-соленая, относится к категории щелочных вод умеренной концентрации, по химическому составу близка к воде Ессентуки 17.

Горькое Большое озеро, Чернокурьинское, горько-солёное озеро на ю-в Кулундинской степи. Площадь 140 кв. км. Наибольшая глубина 7,2 м. Вытянуто в ложбине р. Касмала на 50 км при ширине около 6 км. Берега плоские.

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