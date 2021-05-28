Горняк22: Отдых и работа в пограничной зоне с соблюдением правил пограничного режима

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с наступлением сезона отпусков и роста туристической активности в приграничных районах Алтайского края, пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю напоминает о некоторых правилах, действующих на государственной границе.

Если Вы планируете посетить территории приграничных муниципальных образований Бурлинского, Табунского, Кулундинского, Ключевского, Михайловского, Угловского, Рубцовского, Локтевского, Третьяковского, Змеиногорского, Чарышского районов и г. Славгорода необходимо иметь ввиду, что на данных территориях в соответствии с приказом ФСБ России от 16 июня 2006 г. номер 279 «О пределах пограничной зоны на территории Алтайского края» действуют правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. номер 454 «Об утверждении Правил пограничного режима», текст которого находится в открытом доступе.

Для въезда и пребывания в пограничной зоне до пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы, всем категориям лиц необходимы документы, удостоверяющие личность. Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, гражданам Российской Федерации, не имеющим регистрации в приграничных населенных пунктах необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону. Для иностранных граждан въезд в пограничную зону и пребывание в ней осуществляется по документам, удостоверяющим личность и по пропускам.

Обращаем внимание на то, что правила пограничного режима также включают в себя ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, для осуществления которой в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы необходимо разрешение пограничного органа. В остальной части пограничной зоны вышеуказанная деятельность осуществляется только с письменного уведомления пограничного органа.

Для оформления необходимых документов необходимо своевременно подать заявление (письменное уведомление) установленного образца. Форма заявлений и пропусков определена приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. номер 455 «Об утверждении административного регламента по выдаче пропусков и разрешений…»).

Заявление можно подать через единый портал Государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru, электронную почту пограничного управления pu.altaikrai@tob.fsb.ru, при личном обращении в ближайшее подразделение пограничного управления и через почтовое отделение. Оформленное разрешение граждане получают лично, или по почте, не позднее 15 рабочих дней для граждан Российской Федерации и не более 30 рабочих дней для иностранных граждан (лиц без гражданства).

Более подробную информацию можно узнать на официальных сайтах правительства Алтайского края и администраций приграничных городов и районов региона во вкладке пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. На указанных ресурсах также находятся образцы бланков необходимых документов.

Дополнительно информируем о том, что в соответствии со ст. 18.2 КоАП РФ за нарушения правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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