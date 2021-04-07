Горняк22: Осторожно:

Горняк22: Осторожно:

07.04.2021 0 Автор Горняк22

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский»  5 апреля года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей, управляющих транспортными средствами на предмет выявления лиц, находящихся в состоянии опьянения.

В результате проверки на территории обслуживания выявлен 1  правонарушитель, сотрудниками составлен один административный материал по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающий административное наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением  права управления транспортными средствами на срок от полутора до  двух лет.

ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» напоминает, что управление транспортным средством в  состоянии опьянения может привести к трагическим последствиям.

Начальник ОГИБДД, майор полиции Д. О. Свечников.

 

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РубрикаАлтайский край

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