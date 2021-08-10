Горняк22: Основные правила безопасного отдыха на воде » Городской портал — вРубцовске.ру

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09 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Купаться необходимо только в специально оборудованных для этого местах, на прошедших техническое освидетельствование и допущенных к пользованию пляжах. Статистические данные показывают, что практически все несчастные случае происходят в необорудованных несанкционированных местах купания.

Не оставлять детей без присмотра, использовать надувные нарукавники и жилеты.

Купаться можно не менее чем через полтора часа после еды. Если температура воды менее +16 градусов, то купаться вообще не рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или может произойти потеря сознания.

Крайне опасно:

— заплывать за буйки, а если их нет, то слишком далеко от берега;

— близко подплывать к судам;

— прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно;

— прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других, не предназначенных для этого мест;

— после перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать в холодную воду, это может вызвать шок и потерю сознания или остановку сердца.

Категорически запрещается купаться в состоянии опьянения и там где установлены запрещающие аншлаги!

Если Вас подхватило течение реки, двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу. Если Вы попали в водоворот, не теряйтесь, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, выплывайте. Если у Вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, расправив ногу, с силой рукой потяните на себя ступню за большой палец.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!

Фото: мичуринск-наукоград.рф

Автор: vizitka01

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