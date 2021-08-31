Горняк22: Организатора шоу Ольги Бузовой в Алтайском крае оштрафовали на 300 тысяч рублей » Городской портал — вРубцовске.ру

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30 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Барнауле 24.04.2021 в одном из торговых центров состоялось мероприятие, собравшее массы людей, с участием певицы Ольги Бузовой. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Алтайскому краю, после выступления в отношении организатора — юридического лица ООО «Алькор и Ко» (компания «Л’Этуаль») — провели административное расследование.

В результате административного расследования установлено, что организатором, в период возникновении угрозы распространения заболевания (коронавирусной инфекции COVID-19), представляющего опасность для окружающих, не исполнены обязательные требования, установленные законодательством, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Материалы дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ были направлены в суд, для принятия решения. Постановлением суда ООО «Алькор и Ко» было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.

Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Автор: vizitka01

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