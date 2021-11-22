Горняк22: Определен порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Постановлением Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.09.2021 номер 324п утвержден порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме гражданам Российской Федерации, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Исключение составляют граждане:

— из числа военнослужащих (за исключением граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин), имеющих право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» и страховой пенсии по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии);

— из числа космонавтов, имеющих право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. номер 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и страховой пенсии по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии).

Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме назначается гражданам Российской Федерации, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, имеющим величину индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Помощник прокурора города Рубцовска

юрист 1 класса М.В. Васюк

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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