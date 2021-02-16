Горняк22: Определен перечень территорий, которые будут благоустроены в Рубцовске в 2021 году • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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15 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Определен перечень территорий, которые будут благоустроены в крае в 2021 по нацпроекту «Жилье и городская среда». В него вошли объекты, выбранные по итогам общественных обсуждений и онлайн-голосований. Мероприятия будут проведены в 42 муниципальных образованиях, в которых планируется обновить 120 дворов и 55 общественных пространств. На эти цели будет направлено 687,8 млн рублей, 663,4 млн из которых — это средства федерального бюджета.

В программе по благоустройству участвуют города, в которых ежегодно удается отремонтировать не только общественные территории, но и дворы многоквартирных домов. Так, в план текущего года вошли: Барнаул — 65 дворов, Бийск — 20, Алейск — 4, Новоалтайск — 4, Заринск — 4, Рубцовск — 15, Славгород — 5, Белокуриха — 2, Яровое — 1.

Как сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, дворовые территории отбирались по принципу наличия потребности в ремонте дворовых проездов и пешеходных зон, восстановлении освещения, установке скамеек и урн, т.е. выполнения работ из так называемого минимального перечня, так же учитывалось пожелание жителей оборудовать детские и спортивные площадки, при условии софинансирования ими таких дополнительных мероприятий.

С полным перечнем территорий 2021 года можно ознакомиться здесь.

Фото: sgd22.ru

Автор: vizitka01

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