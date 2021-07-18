Горняк22: Омская компания не сумела добиться банкротства «ВторГеоРесурс» » Городской портал — вРубцовске.ру

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17 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Вчера Арбитражный суд Алтайского края оставил без рассмотрения исковое заявление компании «ЭкоТранс», которая требовала, чтобы ООО «ВторГеоРесурс» признали банкротом. Нужно сказать, что юристы заранее ждали такого решения и не понимают, на что омичи рассчитывали в этом деле.

Напомним, что компания «ЭкоТранс» из Омска свой иск подала в Арбитражный суд Алтайского края еще весной 2021 года, требуя признать банкротом ООО «ВторГеоРесурс». Речь идет о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Рубцовской зоне.

Кстати, это уже не первый случай, когда на компанию «ВторГеоРесурс» открывают судовые иски. В прошлом году Арбитражный суд Алтайского края отклонил иск от ООО «Монолит-АС». Вышеупомянутая компания осталась недовольной результатами конкурса в котором выбирался региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Рубцовской зоне. Представители «Монолит-АС» заявили, что «ВторГеоРесурс» стал победителем незаслуженно. Однако суд никаких нарушений в принятии такого решения комиссией не выявил.

Стоит сказать, что ООО «ВторГеоРесурс» начало работу в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 01.01.2019 года на территории Рубцовской зоны Алтайского края. На сегодняшний день компания является единственным региональным оператором в крае, который занимается строительством мусоросортировочного комплекса. Поэтому его стабильное функционирование очень важно для всей системы обращения с отходами на территории Алтайского края.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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