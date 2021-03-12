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Алтайский край

Горняк22: Охотники Алтайского края могут получить разрешение на добычу боровой дичи и гусей

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

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11 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 17 марта 2021 года начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу боровой дичи и гусей на период весенней охоты 2021 года в общедоступных охотничьих угодьях Каменского, Курьинского, Мамонтовского, Рубцовского и Ребрихинского районов Алтайского края.

Прием заявлений будет производиться в помещении Минприроды по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова 230, каб. 105 с 8:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 13:48, выходные суббота, воскресенье, и районными специалистами на местах. График работы уполномоченных должностных лиц по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в районах размещен на официальном сайте ведомства.

Фото: avatars.mds.yandex.net

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