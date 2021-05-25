Горняк22: ОГИБДД

Май неоднократно радует нас жаркими деньками и праздничными днями, и, как говорится, появились «первые ласточки» жарких праздничных деньков. Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» было проведено ряд мероприятий.

Так, с 8 по 10 мая 2021 года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов походило оперативно-профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения. В результате оперативно профилактического мероприятия было выявлено 10 административных правонарушений.

21 мая 2021 года проходило оперативно-профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения. В результате оперативно-профилактического мероприятия было выявлено 10 административных правонарушений, из них выявлен и привлечен 1 водитель, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, и теперь ему грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

С 12 по 16 мая 2021 года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» проводилось целенаправленное мероприятие «Безопасность велосипедиста» во время мероприятия были выявлено три несовершеннолетних велосипедиста, которые нарушали ПДД, а именно передвигались на велосипеде по краю проезжей части на встречу движения транспортных средств.

И мне хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения:

Уважаемый водитель велосипеда! Если вам приходится двигаться в общем транспортном потоке, помните: в соответствии с Правилами дорожного движения водители велосипедов, скутеров и мопедов должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд. Если вы едете по проезжей части дороги в группе с друзьями, то нельзя двигаться рядом. Нельзя также обгонять друг друга, так как создаётся опасная ситуация и для вас, и для другого транспорта. Недопустимо лавировать между едущими автомобилями. Это очень опасно. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.

Важно: багажник или рама велосипеда – не для перевозки пассажиров! «Цирковые трюки» на велике хороши только в цирке! Езда «без рук», «с одной рукой», «сидя на раме» и т.д. опасна и для тебя, и для окружающих. Помни об этом и не рискуй. Будь внимателен и предупредителен к пешеходам. Заезжая на тротуар, ты можешь случайно задеть или даже сбить прохожих. Не устраивай гонки во дворах и скверах, где играют маленькие дети. Подъезжая к пешеходному переходу, сбавляй скорость. Помни: если нужно пересечь проезжую часть, безопаснее сойти с велосипеда и перейти улицу по «зебре», придерживаясь правой стороны, ведя своё транспортное средство за руль. И в любом непредвиденном случае ты всегда можешь сойти с велосипеда и стать пешеходом.

Уважаемый водитель! Плохо себя чувствуешь не садись за руль и, если н у вас утомленное состояние старайтесь не садится за руль автомобиля.

А если выпил? Не садись за руль! Задумайтесь, ведь по вашей вине могут пострадать другие участники дорожного движения. Помните, что пьяный за рулем преступник. Не оставайтесь равнодушными, если видите, что человек, управляющий транспортным средством, употребляет спиртные напитки! Остановите его ведь, он после выпитого будет неспособен уверенно, а главное безопасно управлять транспортным средством. Позвоните по телефону 02, назовите номер автомобиля, и его примерный маршрут.

Помогите знакомым и незнакомым людям сохранить жизнь и здоровье.

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