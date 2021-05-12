Горняк22: Офицеры Троицкого МСО СУ СКР по Алтайскому краю поздравили с Днем Победы бывшего несовершеннолетнего узника фашистских лагерей в годы Великой Отечественной войны — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В День Победы сотрудники Троицкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навестили бывшего несовершеннолетнего узника фашистских лагерей в годы Великой Отечественной войны Михаила Александровича Кунавича.

Михаил Александрович Кунавич родился в 1934 году в Минске. В ночь на 22 июня 1941 года немецкие войска начали бомбить не только Киев, но и Минск, который был захвачен на седьмой день после начала войны. Вместе с семьей маленького Мишу поселили сначала в гетто, а потом вывезли в Австрию в один из концлагерей. Вдали от родины несколько лет невыносимые условия испытывали как взрослые, так и дети. После освобождения узников привезли в Алтайский край, где они и остались. Несмотря на тяжёлое детство, Михаил Андреевич Кунавич прожил достойную жизнь: женился, воспитал двоих детей, длительное время трудился начальником дорожно-строительного управления района. Жители села уважают своего односельчанина, а офицеры Следственного комитета часто навещают и за чашкой чая слушают рассказы о тяжелом детстве ветерана, о войне и о уже мирной послевоенной жизни.

Следователи поздравили Михаила Андреевича со священным праздником, пожелали ему здоровья и благополучия. В честь всех погибших и пострадавших в годы войны сотрудники следственного отдела возложили цветы к Вечному Огню.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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