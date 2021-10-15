Горняк22: Офицеры СУ СКР по Алтайскому краю навестили в больнице потерпевшего ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навестили 17-летнего Марка, который длительное время находился в трудной жизненной ситуации, несмотря на то, что является ребенком с ограниченными возможностями. Все это явилось следствием ненадлежащего исполнения обязанностей органами системы профилактики города Барнаула, которые достоверно зная, что семья ребенка является неблагополучной, не принимали надлежащих мер по защите прав ребенка-инвалида. В связи с данными обстоятельствами следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Недавно Марку исполнилось 17 лет. До этого он был лишен многих детских радостей. И, благодаря неравнодушным жителям края, сотрудникам Детского фонда, сейчас наверстывает упущенное. Офицеры СК не остались в стороне и привезли Марку, который в настоящее время проходит реабилитацию в детской больнице, желанные подарки. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Колесниченко Игорь Владимирович пожелал мальчику скорейшего выздоровления, а также набраться достаточных сил для продолжения новой и счастливой жизни. Бабушка Марка поблагодарила сотрудников управления за неравнодушие и участие. Офицеры СК и впредь будут оказывать посильную помощь мальчику, в том числе, по защите его прав и интересов.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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